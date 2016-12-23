10 преимуществ компании «Пневмакс»

19.12.2016

Совсем недавно компания ООО «Пневмакс» отметила 18-летие со дня своего основания. К этому рубежу мы подошли сильной и хорошо организованной командой численностью 126 человек, с офисными, складскими и производственными площадями более 5000 м2 и огромным количеством успешно реализованных проектов в России. Для взаимодействия всех подразделений компании был аккумулирован лучший опыт как наших зарубежных партнеров, так и лучших российских заводов. За 18 лет сложились тесные партнерские отношения с сотнями российских предприятий, благодаря чему география наших поставок простирается от Калининграда до Владивостока и охватывает все без исключения отрасли промышленности. Добиться этого удалось благодаря 10 основным преимуществам компании «Пневмакс».