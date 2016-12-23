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20.12.2016

Мы создаем высокоточные прототипы и прочные детали из качественного полиамида, помогающие быстро оценить эргономику, функциональность и дизайн любого изделия. Печать из полиамида мы осуществляем на собственном оборудовании - 3D-принтере ProX 500, единственном в России и одним из самых совершенных промышленных 3D-принтеров от 3D Systems, компании - лидера в области выпуска машин для аддитивного производства.

«ТЕХНОФОРУМ-2016» - Международная специализированная выставка оборудования и технологий обработки конструкционных материалов

20.12.2016

С 24 по 27 октября 2016 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходила международная специализированная выставка «Технофорум-2016». Организаторами проекта выступили АО «Экспоцентр» и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Смотр проводился при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.


Контроль качества готовой продукции Baltic Bearing Company

20.12.2016

В 2015 году была укомплектована персоналом, измерительным и вспомогательным оборудованием и запущена в работу Центральная лаборатория московского представительства Baltic Bearing Company (ООО «Балтийская подшипниковая компания – РУС»). Ответы на вопросы, касающиеся основных аспектов деятельности данной организации дал начальник  центральной лаборатории.


Центр автоматизации и роботизации

19.12.2016

ООО «Центр автоматизации и роботизации» является ведущим проектно-производственным предприятием группы компаний ЕUROTECHPROM. Стратегия компании строится на основе наукоёмких технологий, инновационного менеджмента и профессионального кадрового состава.

Дорогу бизнес - идеям! Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае.

19.12.2016

Два года назад Правительство Ставропольского края распорядилось создать «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края». Главная цель этой некоммерческой организации — содействовать развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию в регионе производственных кластеров.


Использование нелицензионного ПО для проектирования электронных устройств в промышленности

19.12.2016

О чем важно знать разработчикам электронных устройств и представителям промышленного сектора

Проблема использования не лицензионного программного обеспечения в России существовала всегда. Однако чаще речь шла о продуктах для частных пользователей, при этом вопрос применения контрафактных решений для проектирования и разработки электронных приборов и устройств, например, для нужд промышленности оставалась практически без внимания.

 



Опыт и квалификация в области 5-осевой обработки для всех сфер применения

19.12.2016

Высочайшую квалификацию специалистов компании DMG MORI в области 5-осевой и одновременной 5-осевой обработки подкрепляет широкий ассортимент предлагаемого оборудования и открытие специализированных экспертно-технических центров по всему миру.


10 преимуществ компании «Пневмакс»

19.12.2016

Совсем недавно компания ООО «Пневмакс» отметила 18-летие со дня своего основания. К этому рубежу мы подошли сильной и хорошо организованной командой численностью 126 человек, с офисными, складскими и производственными площадями более 5000 м2 и огромным количеством успешно реализованных проектов в России. Для взаимодействия всех подразделений компании был аккумулирован лучший опыт как наших зарубежных партнеров, так и лучших российских заводов. За 18 лет сложились тесные партнерские отношения с сотнями российских предприятий, благодаря чему география наших поставок простирается от Калининграда до Владивостока и охватывает все без исключения отрасли промышленности. Добиться этого удалось благодаря 10 основным преимуществам компании «Пневмакс».

СИСТЕМЫ ЧПУ БАЛТ-СИСТЕМ: История ПО «Стрела»

16.12.2016

История объединения берет свое начало в Ленинграде. В 1925 году на территории корпусного аэродрома Ленинградского военного округа была создана ремонтно-авиационная мастерская (РАМ-3) по ремонту самолетов и моторов. 1 июня 1928 г. РАМ-3 преобразуется в авиаремонтный завод № 47. С этого дня началась летопись завода - предшественника Оренбургского машиностроительного завода, впоследствии ставшим АО «ПО «Стрела».


На базе Омского НПЗ ПАО «Газпром нефть» прошел семинар по управлению надежностью оборудования

15.12.2016

В учебном центре Омского НПЗ компании «Газпром нефть» прошел семинар по управлению надежностью оборудования «Методы управления надежностью и эффективностью активов».


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Новости

Добывать больше алмазов позволит проект инноватора из Перми
23 декабря 2016г.

Инновационной разработкой Николая Федосеева уже заинтересовалась компания АЛРОСА в рамках стартап-акселератора GenerationS.


В областной торгово-промышленной палате обсудили кооперацию крупного и малого бизнеса
23 декабря 2016г.

В Ленинградской областной торгово-промышленной палате прошел семинар, посвященный вопросам взаимодействия на территории Ленинградской области крупных производственных предприятий с малыми, к участию в котором были приглашены представители бизнеса и региональной власти.


Первый в России двигатель для наноспутников разработают инженеры из Новосибирска
23 декабря 2016г.

Проект новосибирских разработчиков Ивана Тимофеева и Владимира Анискина прошел отбор в крупнейший российский стартап-акселератор GenerationS.


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Компания 3М представляет современные разработки на выставке БиОТ

3М Россия

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